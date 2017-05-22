РГ: Русский язык в Кыргызстане: "где-то убывает, в другой месте прибывает"

22 мая 2017, 12:00 Комментарии

"Великий и могучий" в Кыргызстане востребован, несмотря ни на какие политические коллизии, русский нужен для карьеры и для жизни, пишет в своем эссе на конкурс "Русский язык. Модно. Можно. Выгодно" учитель русского и литературы из Бишкека Юлия Сахно.

"Он живет по принципу "где-то убывает, в другой месте прибывает", - остроумно замечает русист.

Пример "убыли": интерес к чтению на русском заметно снизился. Кто виноват? Чиновники от образования? Интернет? Сказать сложно. Но в Год нравственности, воспитания и культуры, который обьявлен в стране, "Министерство культуры внезапно провело тендер на помещение, в котором находился книжный магазин "Раритет", единственный крупный в стране. Он многие годы располагался на цокольном этаже, в простонародье - в подвале, который никого до этого не интересовал, выплачивая и без того высокие налоги", - рассказывает Юлия.

К слову, продолжает она, в прошлые годы из-за высокой арендной платы закрылось несколько книжных магазинов, в их числе крупные "Одиссей", "Дом русской книги", "Академкнига". В "Доме русской книги" не только продавали книжную продукцию, но и проводили презентации книг современных авторов, а так же выпусков единственного русскоязычного альманаха "Литературный Кыргызстан". Современный читатель в Кыргызстане интересуется, по мнению автора эссе, в основном, желтой прессой.

"Один из продавцов печатной продукции, рассказал мне о том, что тиражи желтой газеты "Супер-инфо" (на кыргызском языке) выросли в два раза. В то время, как на юг республики еженедельно отправляют всего по десять-пятнадцать номеров "Аргументов и фактов", "Супер-Инфо" востребовано на сотню экземпляров больше. Десять-пятнадцать газет на городок!"

Впрочем, на фоне "убыли" (помните принцип "где-то убывает, в другой месте прибывает") есть и "прибыль". Количество писателей, издающих собственные книги за свой счет, увеличилось. "Правда, тираж у них невысокий - 100-200 экземпляров. Но в контексте общей ситуации с русским это кажется маленьким чудом".

Среди кыргызов распространена такая история: родители из отдаленных районов отдают детей родственникам в столицу на воспитание, и в том числе, чтобы учить русский. Так было и со знакомой Юлии, которая привела к ней племянника Белека учиться."Сама два года назад перебралась в Бишкек, чтобы работать, - рассказывает русист. - Тяжело ей пришлось: в родном горном селе на русском никто не говорил, так что пришлось учить малознакомый язык практически с нуля. Зато теперь гордится тем, что может пусть с акцентом говорить по-русски, который нужен для работы и жизни".

Русский язык стал основой успешной карьеры. Таких случаев на педагогическом счету Юлии Сахно более чем достаточно. Вот один из них.

Алымбек, тихий и застенчивый, в диктантах делал по сорок ошибок, "умудряясь начудить там, где отличник и специально бы не смог". В семье на русском никто не разговаривал, поэтому усилия учительницы поначалу сводились практически на нет. Закончил девятый класс и уехал к брату-спортсмену в Россию.

"Прошлым летом мы встретились на улице. Алымбека и не узнать. Больше не сутулится, глаза блестят, и сам светится от гордости, протягивает визитку: "Вот, возьмите, Юлия Станиславовна, вдруг пригодится". Читаю: "Президент федерации тхэквондо в КР". Рассказывал, как поначалу тяжело ему было в России, а потом, наконец, выучил русский и смог сделать карьеру".

Педагог уверена: пока депутаты то затронут статус русского языка, то забудут про свои намерения, простой народ учит его, разговаривает на нем и за счет этих знаний имеет возможность помочь близким.

"Российская Газета"

Елена Кухтенкова

22.05.17