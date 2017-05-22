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На круглом столе по кадровой политике произошел спор между представителями ОС Минздрава, Наццентра онкологии и депутатом

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427309-ru.html

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22 мая 2017, 11:44       Комментарии

На круглом столе в Бишкеке по кадровой политике в сфере здравоохранения 22 мая произошел спор между председателем общественного совета Министерства здравоохранения, врачом Наццентра онкологии и депутатом. Во время своего выступления председатель ОС Минздрава Айбар Султангазиев сообщил, что борьба за место директора НЦО идет уже 9 лет, и предположил, что в этом есть финансовая подоплека.
В ответ заведующая лабораторией Диляра Айдаралиева поинтересовалась, есть ли у А.Султангазиева доказательства его слов о финансовой подоплеке. "Не надо огульно просто всех обвинять", - сказала она.
"При государственных закупках цены лекарственных средств противоопухолевых в НЦО завышаются в несколько раз. Я представлю исследования. Мы отправим запросы в соответствующие органы. Если вы оспариваете, что есть личная выгода врача, давайте проведем опросы пациентам. Я через неделю проведу опрос и тогда посмотрим. Да, кому-то такие слова не нравятся, но каждый больной знает о том, что есть наличные выплаты со стороны пациентов врачам", - заявил А.Султангазиев.
"Интересный у вас тон разговаривать с нами, с людьми, которые старше вас. У меня стаж 33 года и ругать нас не нужно, потому что, работая здесь, мы столько всего навидались. Я сама испытала, что такое рак. У нас были такие проблемы, есть люди, которые берут... Вы так говорите "я проведу исследование у пациентов". Мы такие исследования тоже проводили, да только итогов не было. Потом пациенты просто начинали отказываться от своих слов.
Тут депутатами тоже было сказано многое. Я знаю, вы читаете новостные ленты и потом выступаете. Мне кажется, вы не имеете права предъявлять нам претензии. Ни мы вам не можем предъявить претензий, ни вы нам. Мы тоже читаем новости и читаем, что делают депутаты, что с ними происходит, на кого-то дело возбудили. Вы слуги народа, и мы слуги народа", - сказала Д.Айдаралиева.
Депутат Евгения Строкова (СПДК) поддержала А.Султангазиева. "Если бы место [директора НЦО] не было бы таким масляным, то зачем борются за него уже 9 лет? Имело место быть перенаправление в частную клинику и все это знают. У нас если ставят диагноз онкология, то люди сразу начинают прощаться с жизнью, хотя в мире уже совсем другая ситуация. Выживаемость растет, а у нас наоборот растет смертность.
Что касается депутатов, о которых вы говорите. Ну да, такие случаи есть, но и у вас то же самое. А тем, кто сегодня сидит здесь, не стыдно задавать вопросы. Мы можем говорить вот так вот прямо", - заявила Е.Строкова Д.Айдаралиевой.
В круглом столе помимо Е.Строкой участвуют Эльвира Сурабалдиева (СДПК) и Аида Исмаилова ("Республика - Ата-Журт").

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