22 мая 2017, 11:26 Комментарии

Бизнесмены Пакистана заинтересовались текстильной промышленностью Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным внешнеполитического ведомства, 18 мая в рамках визита главы дипломатической миссии КР в ИРП Э. Бейшембиева в город Карачи с целью привлечения иностранных инвесторов состоялась его встреча с директором пакистанской текстильной компании Aziz Sons Ясином Заири.

"Бейшембиев предложил компании Aziz Sons инвестировать в создание текстильного предприятия на территории Кыргызстана. В свою очередь, проявляя заинтересованность с целью расширения дальнейшего производства и освоения нового рынка сбыта текстильной продукции, Я. Заири выразил намерение рассмотреть возможность инвестирования в создание текстильного предприятия и посетить в ближайшее время Кыргызстан", – говорится в сообщении.

Посольство Кыргызстана в Пакистане окажет необходимое политико-дипломатическое содействие в реализации данной инициативы.