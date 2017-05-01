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Бизнесмены Пакистана заинтересовались текстильной промышленностью Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/biznes...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427306-ru.html

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22 мая 2017, 11:26       Комментарии

Бизнесмены Пакистана заинтересовались текстильной промышленностью Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД КР.
По данным внешнеполитического ведомства, 18 мая в рамках визита главы дипломатической миссии КР в ИРП Э. Бейшембиева в город Карачи с целью привлечения иностранных инвесторов состоялась его встреча с директором пакистанской текстильной компании Aziz Sons Ясином Заири.
"Бейшембиев предложил компании Aziz Sons инвестировать в создание текстильного предприятия на территории Кыргызстана. В свою очередь, проявляя заинтересованность с целью расширения дальнейшего производства и освоения нового рынка сбыта текстильной продукции, Я. Заири выразил намерение рассмотреть возможность инвестирования в создание текстильного предприятия и посетить в ближайшее время Кыргызстан", – говорится в сообщении.
Посольство Кыргызстана в Пакистане окажет необходимое политико-дипломатическое содействие в реализации данной инициативы.

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