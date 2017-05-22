22 мая 2017, 11:41 Комментарии

Кыргызстанец предстанет перед судом Пакистана за подделку визы, сообщает пресс-служба МИДа.

По данным ведомства, накануне в рамках рабочего визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана Э. Бейшембиева в Пакистан в провинцию Синд, состоялась встреча с руководством Федерального агенства по расследованиям (FIA) по городу Карачи в лице Мухаммад Шоиб Хана.

"Целью встречи послужил факт задержания гражданина Кыргызстана С.Д. с поддельной визой Пакистана. 14 мая, при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Карачи сотрудниками FIA по подозрению в использовании поддельной пакистанской визы задержан гражданин КР, обучающийся в одном из медресе Пакистана", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках чего правоохранительными органами страны пребывания проводятся оперативно-разыскные мероприятия по поимке организаторов указанной противоправной деятельности.

"В соответствии с предварительной информацией FIA, суд назначен на 24 мая. По итогам состоявшейся встречи достигнута предварительная договоренность, в соответствии с которой FIA будет ходатайствовать о смягчении судебного решения в отношении гражданина КР, ограничившись только его депортацией", – отметили в пресс-службе.

Почетный консул КР посетил задержанного и оказал ему необходимую помощь в соответствии с нормами международного права. Морально-психологическое состояние кыргызстанца удовлетворительно, каких-либо нареканий и жалоб по вопросу его содержания не имеется.