Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На круглом столе по кадровой политике произошел спор между представителями ОС Минздрава, Наццентра онкологии и депутатомНа круглом столе по кадровой политике произошел спор между представителями ОС Минздрава, Наццентра онкологии и депутатомПострадавшие от оползня в Узгене попросили выделить орошаемые землиПострадавшие от оползня в Узгене попросили выделить орошаемые земли

Кыргызстанец предстанет перед судом Пакистана за подделку визы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427305-ru.html

Похожие новости

Президент А.Атамбаев принял председателя Ассамблеи народа Кыргызстана Т.Мамытова

РГ: Русский язык в Кыргызстане: "где-то убывает, в другой месте прибывает"

РФ планирует заключить с Кыргызстаном договор о военно-техническом сотрудничестве

Бизнесмены Пакистана заинтересовались текстильной промышленностью Кыргызстана

На юге Пакистана с поддельной визой задержан студент медресе из Кыргызстана

22 мая 2017, 11:41       Комментарии

Кыргызстанец предстанет перед судом Пакистана за подделку визы, сообщает пресс-служба МИДа.
По данным ведомства, накануне в рамках рабочего визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана Э. Бейшембиева в Пакистан в провинцию Синд, состоялась встреча с руководством Федерального агенства по расследованиям (FIA) по городу Карачи в лице Мухаммад Шоиб Хана.
"Целью встречи послужил факт задержания гражданина Кыргызстана С.Д. с поддельной визой Пакистана. 14 мая, при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Карачи сотрудниками FIA по подозрению в использовании поддельной пакистанской визы задержан гражданин КР, обучающийся в одном из медресе Пакистана", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках чего правоохранительными органами страны пребывания проводятся оперативно-разыскные мероприятия по поимке организаторов указанной противоправной деятельности.
"В соответствии с предварительной информацией FIA, суд назначен на 24 мая. По итогам состоявшейся встречи достигнута предварительная договоренность, в соответствии с которой FIA будет ходатайствовать о смягчении судебного решения в отношении гражданина КР, ограничившись только его депортацией", – отметили в пресс-службе.
Почетный консул КР посетил задержанного и оказал ему необходимую помощь в соответствии с нормами международного права. Морально-психологическое состояние кыргызстанца удовлетворительно, каких-либо нареканий и жалоб по вопросу его содержания не имеется.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум