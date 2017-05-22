«Газпром» обеспечил голубым топливом жилмассив «Щербакова»

22 мая 2017, 11:25 Комментарии

В Первомайском районе города Бишкека состоялась подача природного газа в жилой массив "Щербакова". Порядка 1,1 тыс. жителей получили доступ к голубому топливу.

Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов протяженностью 4 км составила более 16,5 млн сомов.

"Вопрос газификации мы поднимали с 2009 года. Неоднократно ставился вопрос о том, что необходимо провести газ в наши дома. Люди довольны, что сейчас отпала необходимость закупать уголь и дрова. Это очень знаковое для жителей мероприятие. Люди хотят жить в благоустроенном районе, чтобы были и вода, и газ, и свет, и дороги",— сказала начальник Первомайского МТУ №13 Любовь Сафронова.

По итогам 2016 года компанией "Газпром Кыргызстан" газифицировано 10 населенных пунктов. В текущем году планируется подключить к газу еще 15 жилмассивов Бишкека и Чуйской области. До 2030 года в планах компании увеличить уровень газификации республики до 62%.

Добавим, газификация страны проводится в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызстана и инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан".

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