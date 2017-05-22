Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Родственники без вести пропавших 21 год не ездили к местам захороненияРодственники без вести пропавших 21 год не ездили к местам захороненияДаже за место президента страны не борются так ожесточенно, как за место президента Наццентра онкологии, - председатель общественного совета Минздрава А.СултангазиевДаже за место президента страны не борются так ожесточенно, как за место президента Наццентра онкологии, - председатель общественного совета Минздрава А.Султангазиев

«Газпром» обеспечил голубым топливом жилмассив «Щербакова»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/gazpro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427304-ru.html

Похожие новости

Международные доноры перестанут обеспечивать КР контрацептивами

Еще один жилмассив столицы подключен к природному газу

Роухани практически обеспечил себе победу на президентских выборах в Иране

В школах Бишкека в день последнего звонка порядок будут обеспечивать 500 милиционеров

В Бишкеке общественный порядок в день «последнего звонка» будут обеспечивать порядка 500 милиционеров

22 мая 2017, 11:25       Комментарии

В Первомайском районе города Бишкека состоялась подача природного газа в жилой массив "Щербакова". Порядка 1,1 тыс. жителей получили доступ к голубому топливу.
Общая стоимость работ по проектированию и строительству распределительных газопроводов протяженностью 4 км составила более 16,5 млн сомов.
"Вопрос газификации мы поднимали с 2009 года. Неоднократно ставился вопрос о том, что необходимо провести газ в наши дома. Люди довольны, что сейчас отпала необходимость закупать уголь и дрова. Это очень знаковое для жителей мероприятие. Люди хотят жить в благоустроенном районе, чтобы были и вода, и газ, и свет, и дороги",— сказала начальник Первомайского МТУ №13 Любовь Сафронова.
По итогам 2016 года компанией "Газпром Кыргызстан" газифицировано 10 населенных пунктов. В текущем году планируется подключить к газу еще 15 жилмассивов Бишкека и Чуйской области. До 2030 года в планах компании увеличить уровень газификации республики до 62%.
Добавим, газификация страны проводится в рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызстана и инвестиционной программы ОсОО "Газпром Кыргызстан".
1 of 5

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум