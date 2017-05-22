Мэрия Бишкека проводит проверку санитарного состояния города

22 мая 2017, 10:48 Комментарии

Инспекторы санитарно-экологической инспекции столичной мэрии проводят проверку санитарного состояния столицы. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В ходе проверки было установлено, что территория торгового павильона "Береке", который расположен по адресу: улица Лермонтова, 12, находится в антисанитарном состоянии.

"Уборка территории проводится некачественно, тем самым нарушаются санитарные нормы и правила благоустройства города Бишкек, которые приводят к неудобству жителям данного квартала", - пояснили в муниципалитете.

На имя владельца павильона был составлен протокол по статье 488 кодекса КР "Об административной ответственности" и направлен в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.

Сотрудники СЭИ мэрии Бишкека сообщают, что при выявлении фактов несвоевременной или некачественной уборки нарушитель будет нести ответственность по статье 488 "Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов" Административного кодекса КР и будет оштрафован на сумму от 10 расчетных показателей.

Кроме того, граждан будут привлекать к ответственности за выброс и сжигание мусора в неустановленных для этого местах. Нарушители будут привлечены к общественным работам и оштрафованы на 20 расчетных показателей.