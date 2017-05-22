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Депутат предлагает вернуть из-за границы тела воевавших ветеранов на родину

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360233_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427302-ru.html

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На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение

На границе Кыргызстана и Узбекистана зафиксировано землетрясение

22 мая 2017, 11:08       Комментарии

Сегодня, 22 мая, на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам депутат от фракции "Бир Бол" Акылбек Жапаров предложил вернуть тела кыргызстанцев, воевавших в Великой Отечественной войне, но захороненных за границей.
По его словам, сотни тысяч кыргызстанцев воевали в ВОВ, но тела некоторых остались за границей.
"Мы должны вернуть тела наших отцов и прадедов. Можно провести переговоры с Россией и Украиной о перезахоронении воевавших в Великой Отечественной войне", - сказал Жапаров.
На это депутат от фракции  "Ата Мекен" Аида Салянова отметила, что подобный вопрос уже был поднят ранее, но не нашел одобрения.

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