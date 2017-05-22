Депутат предлагает вернуть из-за границы тела воевавших ветеранов на родину

22 мая 2017, 11:08 Комментарии

Сегодня, 22 мая, на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам депутат от фракции "Бир Бол" Акылбек Жапаров предложил вернуть тела кыргызстанцев, воевавших в Великой Отечественной войне, но захороненных за границей.

По его словам, сотни тысяч кыргызстанцев воевали в ВОВ, но тела некоторых остались за границей.

"Мы должны вернуть тела наших отцов и прадедов. Можно провести переговоры с Россией и Украиной о перезахоронении воевавших в Великой Отечественной войне", - сказал Жапаров.

На это депутат от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова отметила, что подобный вопрос уже был поднят ранее, но не нашел одобрения.