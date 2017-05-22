Стивен Хокинг советует людям начинать искать другую планету для проживания

22 мая 2017, 11:17 Комментарии

Известный учёный Стивен Хокинг назвал главное, на его взгляд, условие для выживания человечества. По словам физика, землян спасёт только переселение на другую планету, передает TJournal.

Своё заявление учёный сделал на пресс-конференции, посвящённой подготовке фестиваля науки и искусства Starmus, который пройдёт в Норвегии.

"Я твердо убеждён, что нам следует уже сейчас приступить к поискам альтернативной планеты для проживания", - заявил он.

Хокинг призвал коллег как можно активнее начать работать над преодолением технических ограничений, которые мешают землянам переселиться в другие уголки Вселенной.