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На юге Пакистана с поддельной визой задержан студент медресе из Кыргызстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360237_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427300-ru.html

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22 мая 2017, 11:22       Комментарии

На юге Пакистана задержан гражданин Кыргызстана с поддельной визой. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
14 мая при прохождении контрольно-пропускного пункта в городе Карачи (Пакистан) сотрудники Федерального агентства по расследованиям задержали гражданина Кыргызстана, заподозрив его в использовании поддельной визы. Кыргызстанец обучался в одном из пакистанских медресе.
После инцидента сотрудник кыргызского посольства в Пакистане встретился с руководством агентства и договорился о смягчении меры наказания кыргызстанца в виде депортации.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, 24 мая состоится суд.

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