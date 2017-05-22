На юге Пакистана с поддельной визой задержан студент медресе из Кыргызстана

22 мая 2017, 11:22 Комментарии

На юге Пакистана задержан гражданин Кыргызстана с поддельной визой. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

14 мая при прохождении контрольно-пропускного пункта в городе Карачи (Пакистан) сотрудники Федерального агентства по расследованиям задержали гражданина Кыргызстана, заподозрив его в использовании поддельной визы. Кыргызстанец обучался в одном из пакистанских медресе.

После инцидента сотрудник кыргызского посольства в Пакистане встретился с руководством агентства и договорился о смягчении меры наказания кыргызстанца в виде депортации.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, 24 мая состоится суд.