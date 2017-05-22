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Родственники без вести пропавших 21 год не ездили к местам захоронения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360238_ro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427299-ru.html

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22 мая 2017, 11:26       Комментарии

За 21 год ни один член семьи пропавших без вести военнослужащих не ездил к местам захоронения. Об этом сегодня, 22 мая, на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявила депутат от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова.
Отметим, депутаты рассматривают поправки в Закон  "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла".
По словам Саляновой, данный закон был принят в 1996 году. Согласно действующей норме, родители, а также супруг или супруга военнослужащих могут за счет государства поехать к местам захоронения.
"В связи с тем, что родителей ветеранов уже нет, супругов также мало, в законе предлагается прописать понятие "близкие родственники". В него входят дети, внуки, а также родные братья и сестры. Эти поправки касаются не только ветеранов ВОВ, но и ветеранов войны в Афганистане, а также ветеранов, участвующих в других военных действиях", - сказала Салянова.
Она отметила, что парламентский комитет по обороне долгое время считал, что данный закон не относится к нему.
"В итоге, когда комитет все же понял, что этот закон относится к ним, в 2016 году было принято решение о выделении 3 млн сомов на посещение родственниками мест захоронения. Однако эти деньги не были освоены из-за того, что у правительства не было подзаконных актов", - отметила депутат.

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