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Пострадавшие от оползня в Узгене попросили выделить орошаемые земли

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360239_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427298-ru.html

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22 мая 2017, 11:39       Комментарии

Пострадавшие от оползня в Узгенском районе попросили выделить орошаемые земли. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил депутат Улукбек Ормонов ("Бир Бол") на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша.
По его словам, к нему с такой просьбой обратились жители села Ничке-Сай. В частности, они хотят, чтобы им выделили землю с территории Жазы айыл окмоту, а не с села Торт-Кол.
Он добавил, что народ отмечает, что у Фонда по перераспределению земель есть возможность выделить им орошаемые земли.
"Все орошаемые земли пострадавших остались под оползнем, они говорят, если им не выделят земли с хорошими условиями, то они не хотят переезжать. Если выделить им земли с хорошими условиями, они больше ни одного сома не хотят от государства", - добавил он.
Как отметил аким Узгенского района Олжобай Осмоналиев, жителям действительно выделяются земли, в которые позже есть возможность провести воду.
По итогам обсуждения комитет дал поручение разобраться с ситуацией до 10 июня.

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