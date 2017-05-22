Пострадавшие от оползня в Узгене попросили выделить орошаемые земли

22 мая 2017, 11:39 Комментарии

Пострадавшие от оползня в Узгенском районе попросили выделить орошаемые земли. Об этом сегодня, 22 мая, сообщил депутат Улукбек Ормонов ("Бир Бол") на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша.

По его словам, к нему с такой просьбой обратились жители села Ничке-Сай. В частности, они хотят, чтобы им выделили землю с территории Жазы айыл окмоту, а не с села Торт-Кол.

Он добавил, что народ отмечает, что у Фонда по перераспределению земель есть возможность выделить им орошаемые земли.

"Все орошаемые земли пострадавших остались под оползнем, они говорят, если им не выделят земли с хорошими условиями, то они не хотят переезжать. Если выделить им земли с хорошими условиями, они больше ни одного сома не хотят от государства", - добавил он.

Как отметил аким Узгенского района Олжобай Осмоналиев, жителям действительно выделяются земли, в которые позже есть возможность провести воду.

По итогам обсуждения комитет дал поручение разобраться с ситуацией до 10 июня.