ГУДВ Чуйской области продолжает поиски предполагаемого педофила

22 мая 2017, 11:30 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. ГУДВ Чуйской области ведет оперативно-розыскную работу по поиску предполагаемого педофила. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ведомства.

По их информации, с заявление в милицию обратилась пара, которая отдыхала в горах близ с.Беш-Кунгей.

По словам пары, во время отдыха они заметили, как мимо них проехала золотистая Ауди -100, внутри которой находилась маленькая девочка и мужчина-водитель.

"Как нам рассказали свидетели, после этого они услышали детский крик и поехали за ними. А когда молодые люди подъехали к машине, то увидели, что на заднем сидении сидел взрослый мужчина и маленькая девочка, которая плакала, а рядом с автомобилем стоял мальчик, двери в машину были открыты. Увидев подошедших людей, мужчина разнервничался и начал кричать. После очевидцы пытались заговорить с детьми, но те молчали. Мужчина, пересев на переднее сиденье, увез детей в неизвестном направлении", - сообщили в пресс-службе ГУДВ Чуйской области.

Очевидцы позвонили в милицию и сообщили марку и номер машины. Также они описали внешность увезшего детей мужчины.

Автомобиль с госномером B6927AI. Мужчина приблизительно 45 лет, с залысиной и низкого роста, азиатской внешности.

В свою очередь в МВД Кыргызстана сообщили, что пока не установлено был ли это педофил.