В КГМА презентовали проект Концепции внедрения дистанционного обучения

22 мая 2017, 11:08 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. В Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева (КГМА) состоялась презентация международного проекта Концепции внедрения дистанционного обучения в систему последипломного и непрерывного медицинского образования.

Как сообщает пресс-служба вуза, в презентации участвовал эксперт по телемедицине и дистанционному обучению профессор из Женевы (Швейцария) Антуан Гейссбулер.

Участники мероприятия обсудили предлагаемую презентацию в рамках проекта "Реформы медицинского образования в КР" и высказали свои пожелания и рекомендации по её улучшению.

На рабочей встрече в КГМА с профессором Антуаном Гейссбулером по поводу разговора по внедрению дистанционного обучения кроме руководителей КГМА присутствовали также представители Кыргызско-российского Славянского университета (КРСУ), Института медицинского образования (ИМО) и другие.