Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Стивен Хокинг советует людям начинать искать другую планету для проживанияСтивен Хокинг советует людям начинать искать другую планету для проживанияИгры исламской солидарности: у Кыргызстана еще одно золото и бронзаИгры исламской солидарности: у Кыргызстана еще одно золото и бронза

В КГМА презентовали проект Концепции внедрения дистанционного обучения

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kgma-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427295-ru.html

Похожие новости

Комитет ЖК одобрил в первом чтении законопроект о ветеранах войны

С.Жээнбеков: "Мы надеемся, что реализации Рамочных основ ООН 2018-2022 внесет свой вклад в развитие проекта "Таза коом""

Завотделом Аппарата президента А.Исмаилов надеется, что законопроект о переносе дня выборов президента будет принят до конца июня

Первая версия проекта "Таза Коом" будет презентована в конце июня

Мамбеталиева: Из-за сокращения кадров правительство противится проекту "Таза Коом"

22 мая 2017, 11:08       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. В Медакадемии Кыргызстана имени И.К. Ахунбаева (КГМА) состоялась презентация международного проекта Концепции внедрения дистанционного обучения в систему последипломного и непрерывного медицинского образования.
Как сообщает пресс-служба вуза, в презентации участвовал эксперт по телемедицине и дистанционному обучению профессор из Женевы (Швейцария) Антуан Гейссбулер.
Участники мероприятия обсудили предлагаемую презентацию в рамках проекта "Реформы медицинского образования в КР" и высказали свои пожелания и рекомендации по её улучшению.
На рабочей встрече в КГМА с профессором Антуаном Гейссбулером по поводу разговора по внедрению дистанционного обучения кроме руководителей КГМА присутствовали также представители Кыргызско-российского Славянского университета (КРСУ), Института медицинского образования (ИМО) и другие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум