Генпрокуратура вправе подавать иск в суд о защите чести и достоинства Президента – юрист

22 мая 2017, 11:34 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Генеральная прокуратура поступила правомерно и правильно, когда подавала иск в суд о защите чести и достоинства президента. Об этом сообщил юрист Икрамидин Айткулов, комментируя действия Генеральной прокуратуры, которая подала на ряд СМИ в суд в рамках защиты чести и достоинства главы государства.

"Если такой закон есть, и он обязывает и дает право обращаться в суд для защиты чести и достоинства Президента, значит, Генеральный прокурор имеет право это делать. И я думаю, что судиться - это нормальная вещь. В суде определят кто прав, кто виноват. Тут нет ничего особенного", - отметил И.Айткулов.

Комментируя формулировку "Другие меры прокурорского реагирования", адвокат подчеркнул, что определение вины и правильность толкования законов - это работа судов.

"Для того суды и существуют, чтобы определить кто прав, а кто неправ. Кто правильно законы толкует, а кто неправильно делает это. Вот суд и будет это определять", - говорит И.Айткулов.

По его мнению, Генеральная прокуратура КР поступила правильно и правомерно, подав иск в суд о защите чести и достоинства Президента.

"Потому что некоторые органы и СМИ слишком увлекаются и иногда необосновано выдают публикации, очерняют. Как бы то ни было, президент есть президент. Должность президента уважать надо. Если что-то писать, то надо писать обосновано, чтобы были основания, а просто так очернять - нехорошо. На то и закон такой приняли. И когда такой закон принимали, никто не возражал, а что теперь, когда этот закон применяется, им что-то не нравится?", - задается вопросом И.Айткулов.

"Я считаю, что это нормально, когда люди цивилизовано в суде разрешают все вопросы. Это нормально", - заключил И.Айткулов.