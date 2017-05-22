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Генпрокуратура вправе подавать иск в суд о защите чести и достоинства Президента – юрист

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/genprokur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427294-ru.html

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22 мая 2017, 11:34       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Генеральная прокуратура поступила правомерно и правильно, когда подавала иск в суд о защите чести и достоинства президента. Об этом сообщил юрист Икрамидин Айткулов, комментируя действия Генеральной прокуратуры, которая подала на ряд СМИ в суд в рамках защиты чести и достоинства главы государства.
"Если такой закон есть, и он обязывает и дает право обращаться в суд для защиты чести и достоинства Президента, значит, Генеральный прокурор имеет право это делать. И я думаю, что судиться - это нормальная вещь. В суде определят кто прав, кто виноват. Тут нет ничего особенного", - отметил И.Айткулов.
Комментируя формулировку "Другие меры прокурорского реагирования", адвокат подчеркнул, что определение вины и правильность толкования законов - это работа судов.
"Для того суды и существуют, чтобы определить кто прав, а кто неправ. Кто правильно законы толкует, а кто неправильно делает это. Вот суд и будет это определять", - говорит И.Айткулов.
По его мнению, Генеральная прокуратура КР поступила правильно и правомерно, подав иск в суд о защите чести и достоинства Президента.
"Потому что некоторые органы и СМИ слишком увлекаются и иногда необосновано выдают публикации, очерняют. Как бы то ни было, президент есть президент. Должность президента уважать надо. Если что-то писать, то надо писать обосновано, чтобы были основания, а просто так очернять - нехорошо. На то и закон такой приняли. И когда такой закон принимали, никто не возражал, а что теперь, когда этот закон применяется, им что-то не нравится?", - задается вопросом И.Айткулов.
"Я считаю, что это нормально, когда люди цивилизовано в суде разрешают все вопросы. Это нормально", - заключил И.Айткулов.

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