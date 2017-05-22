Даже за место президента страны не борются так ожесточенно, как за место президента Наццентра онкологии, - председатель общественного совета Минздрава А.Султангазиев

22 мая 2017, 11:24 Комментарии

Даже за место президента страны не борются так ожесточенно, как за место президента Наццентра онкологии. Об этом 22 мая на круглом столе по кадровой политике в сфере здравоохранения сказал председатель общественного совета Минздрава Айбар Султангазиев.

Он отметил, что борьба за место председателя идет уже на протяжении 9 лет.

"Значит, эта должность приносит какие-то дивиденды. Я предполагаю, какие могут быть дивиденды. Отправки пациентов за границу, наличные выплаты врачам пациентов. Очевидно, все вопросы имеют финансовую подоплеку. Складывается парадоксальная ситуация, когда медицина становится самым выгодным бизнесом. Она получает доход с двух сторон - и от государства, и от пациента", - сказал он.