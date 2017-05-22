Игры исламской солидарности: у Кыргызстана еще одно золото и бронза

22 мая 2017, 10:56 Комментарии

Сборная Кыргызстана завоевала еще две медали на IV Играх исламской солидарности, проходящих в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает официальный сайт игр.

Накакнуне, 21 мая, кыргызстанским спортсменкам удалось завоевать сразу две медали в женской борьбе.

Так, бронза досталась Айпери Медет кызы, выступавшей в весовой категории до 75 кг. Борьбу А. Медет кызы начала с победы над представительницей Казахстана, но проиграла бой с Ясемин Адар из Турции и не сумела одолеть азербайджанку Сабиру Алиеву. В поединке за бронзовую медаль кыргызстанка выиграла Самар Хамзу из Египта.

Четвертое по счету золото в копилку сборной КР принесла Айсулуу Тыныбеков (до 58 кг). В предварительной схватке кыргызстанка уверенно победила соперницу из Турции Дерию Байхан со счетом 10:0, что гарантировало ей выход в финал. В финальной схватке Тыныбекова встретилась с Аленой Колесник из Азербайджана. В упорной борьбе наша спортсменка вырвала победу у представительницы Азербайджана со счетом 5:2.

По официальным данным, сейчас сборная Кыргызстана находится на 10 месте в общекомандном зачете. На данный момент у КР 16 медалей — 4 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых медалей.