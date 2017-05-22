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Активисты распространяют ориентировки предполагаемого педофила из Бишкека

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360230_ak...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427291-ru.html

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22 мая 2017, 10:50       Комментарии

Неподалеку от Бишкека предположительно появился педофил, который хотел увезти двоих детей в неизвестном направлении, об этом на своей странице в социальной сети Фейсбуке сообщила гражданская активистка Динара Аляева со ссылкой на супругов Василия и Евгению Рейс.
Предполагаемого педофила заметили в селе Беш-Кунгей 21 мая примерно в 13:30 свидетели происшествия Василий и Евгения, которые отдыхали с семьей на природе. По их словам, они услышали детские крики в близи горы, пара направилась на помощь ребенку.
"Я не говорю, что это был педофил, но есть основания полагать что он им что-то хотел сделать, потому что мы там не смогли узнать на месте. Мы пришли на крик, не просто кто-то кричал о помощи, а кто-то завизжал, именно детский крик. Мы решили убедится, что там все в порядке и просто мимо проехать и заметили, что мужчина вышел с заднего сиденья рядом стоял мальчик. Мы подошли поговорить, когда мы подошли он быстро сел в машину и мальчик тоже. Мы заглянули в машину и увидели, что там еще и девочка сидела, то есть в момент, когда мы подъезжали он сидел на заднем сиденье с девочкой, а мальчик стоял снаружи. Мы начали с ним говорить, он начал нервничать, кричать и в конечном итоге, когда мы начали говорить с детьми он быстро уехал", - сказал активист Василий Рейс.
Он также отметил, что узнать что-либо от детей им не удалось так как они находились в шоковом состоянии. На вопрос: их ли это папа, не прозвучало не звука. Этот факт и заставил молодых людей выяснить детали ситуации.
Сейчас есть ориентировка на автомашину, в которой произошли непонятные события. По сообщению Аляевой, это автомобиль Ауди золотистого цвета госномер В 6927 I.
"Все, кто увидит ауди позвоните в милицию или Василию, это парень, который вспугнул педофила. Пожалуйста водители! В направлении Иссык-Куля или Кордая!!! Обратились в милицию 3 часа назад, но общественности тоже надо подключиться! Время при краже детей идет на минуты!! Подключили всех и правозащитников, и милицию, руководство Иссык-Кульской области так как номера ИК!",- говорится в ее сообщении на странице в "Фейсбук".
Приметы водителя: мужчина 45 лет, плотного телосложения, очень короткая стрижка, вставные золотые зубы.

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