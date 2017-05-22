В Кыргызстане пройдет Международный фестиваль театров кукол "Так-Теке"

22 мая 2017, 10:36 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. В Бишкеке в театре кукол им. Жангазиева 26-28 мая пройдет Международный фестиваль театров кукол "Так-Теке". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее информации, театральный фестиваль пройдет при участии кукольных театров Казахстана, России и Узбекистана. Вход свободный.

Программа фестиваля:

26 мая

10.00 ч. – торжественное открытие II международного фестиваля театров кукол "Так-теке", посвященного 125-летию Виктора Александровича Швембергера. Площадь у памятника Курманжан Датки;

11.30 ч. – "Машенька и Медведь", автор В.Швембергер, режиссер В.Гусаров, Московский областной государственный театр кукол (г.Москва, Россия);

14.00 ч. – "Каштанка", по повести А.Чехова, режиссер К.Адылов, Государственный театр кукол (г.Алматы, Казахстан);

16.00 ч. – "Нежданный гость", авт. Л.Спачилл, режиссер Б.Асакеева, Театр кукол "Рабаят" (г.Бишкек, Кыргызстан)

27 мая

10.00 ч. – "Машенька и Медведь", автор В.Швембергер, режиссер В.Гусаров, Московский областной государственный театр кукол (г.Москва, Россия);

12.00 ч. – "Сказки бабушки Айжан", автор и режиссер Н.Насырова, Мангистауский областной театр кукол (г.Актау, Казахстан);

15.00 ч. – "Бахорой и Навруз", автор М.Игамназарова, режиссер Х.Ахунов, Государственный театр кукол Узбекистана (г.Ташкент, Узбекистан)

28 мая

9.30 ч. – "Люди и куклы. Что за ширмой?". Современный театр кукол в поиске особых тем, средств. Подчинение всех элементов сценического действия воле главного действующего лица – театральной играющей кукле;

11.00 ч. – "Машенька и Медведь", автор В.Швембергер, режиссер В.Гусаров, Московский областной государственный театр кукол (г.Москва, Россия);

12.30 ч. – "Благодарный журавль", автор Д.Киносита, режиссер Б.Ходырев Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева (г.Бишкек, Кыргызстан);

15.00 ч. – "Жолборстайдын жоруктары", автор Б.Асакеева, режиссер Э.Боромбаев Ошский областной театр кукол имени Н.Шамурзаева (г.Ош, Кыргызстан)

29 мая

15.00 ч. – Торжественное закрытие II международного фестиваля театров кукол "Так-теке", посвященного 125-летию В.А. Швембергера.