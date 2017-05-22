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В Кыргызстане пройдет Международный фестиваль театров кукол "Так-Теке"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427290-ru.html

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22 мая 2017, 10:36       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. В Бишкеке в театре кукол им. Жангазиева 26-28 мая пройдет Международный фестиваль театров кукол "Так-Теке". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
По ее информации, театральный фестиваль пройдет при участии кукольных театров Казахстана, России и Узбекистана. Вход свободный.
Программа фестиваля:
26 мая
10.00 ч. – торжественное открытие II международного фестиваля театров кукол "Так-теке", посвященного 125-летию Виктора Александровича Швембергера. Площадь у памятника Курманжан Датки;
11.30 ч. – "Машенька и Медведь", автор В.Швембергер, режиссер В.Гусаров, Московский областной государственный театр кукол (г.Москва, Россия);
14.00 ч. – "Каштанка", по повести А.Чехова, режиссер К.Адылов, Государственный театр кукол (г.Алматы, Казахстан);
16.00 ч. – "Нежданный гость", авт. Л.Спачилл, режиссер Б.Асакеева, Театр кукол "Рабаят" (г.Бишкек, Кыргызстан)
27 мая
10.00 ч. – "Машенька и Медведь", автор В.Швембергер, режиссер В.Гусаров, Московский областной государственный театр кукол (г.Москва, Россия);
12.00 ч. – "Сказки бабушки Айжан", автор и режиссер Н.Насырова, Мангистауский областной театр кукол (г.Актау, Казахстан);
15.00 ч. – "Бахорой и Навруз", автор М.Игамназарова, режиссер Х.Ахунов, Государственный театр кукол Узбекистана (г.Ташкент, Узбекистан)
28 мая
9.30 ч. – "Люди и куклы. Что за ширмой?". Современный театр кукол в поиске особых тем, средств. Подчинение всех элементов сценического действия воле главного действующего лица – театральной играющей кукле;
11.00 ч. – "Машенька и Медведь", автор В.Швембергер, режиссер В.Гусаров, Московский областной государственный театр кукол (г.Москва, Россия);
12.30 ч. – "Благодарный журавль", автор Д.Киносита, режиссер Б.Ходырев Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева (г.Бишкек, Кыргызстан);
15.00 ч. – "Жолборстайдын жоруктары", автор Б.Асакеева, режиссер Э.Боромбаев Ошский областной театр кукол имени Н.Шамурзаева (г.Ош, Кыргызстан)
29 мая
15.00 ч. – Торжественное закрытие II международного фестиваля театров кукол "Так-теке", посвященного 125-летию В.А. Швембергера.

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