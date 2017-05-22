Безнаказанность водителей приводит к увеличению ДТП в Кыргызстане - Д.Бекешев

22 мая 2017, 10:53 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Из-за безнаказанности водителей за нарушение ПДД, в Кыргызстане увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Об этом агентству "Кабар" заявил депутат от СДПК Дастан Бекешев, комментируя участившиеся в стране ДТП.

"Я анализировал эту ситуацию. Дело в том, что в 2015 году мы уже поднимали штрафы за превышение скорости, то есть на сегодня они адекватные. В 2016 году было сокращение нарушения ПДД. Однако за 4 месяца 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года идет увеличение. Такая ситуация возникает, в первую очередь, от безнаказанности. Водитель знает, что за превышение скорости, это у нас самое распространенное нарушение, он может дать взятку 200 сомов и ехать дальше. Однако, от того, что мы пересажаем всех гаишников за коррупцию, ситуация на дорогах не изменится. Здесь, конечно же, нужен комплексный подход", - считает нардеп.

Д.Бекешев отметил, что, во-первых, необходимо установить камеры наблюдения и радары.

"Во-вторых, увеличить зарплату гаишникам, чтобы у них был стимул держаться за работу. Далее, нужно ознакомить детей с элементарными правилами дорожного движения. Чтобы они знали ПДД как пешеходы", - добавил он.