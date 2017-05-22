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ЦИК ликвидировала ряд избирательных участков в Бишкеке

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427288-ru.html

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22 мая 2017, 10:30       Комментарии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 20 мая приняла постановление об изменении схем и границ некоторых избирательных участков города Бишкек.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, утверждены следующие изменения в схемы и границы избирательных участков столицы:
- временно ликвидированы избирательные участки №1001, №1212, а также участок №1218, расположенный по адресу: проспект Чуй, №207 в здании Федерации профсоюзов с передачей части избирателей в избирательный участок №1217;
- открыт новый избирательный участок №1155 по ул. Чолпон-Атинской, 3, в здании профессионального лицея №93;
- объединены избирательные участки №1201 и №1202 с последующей временной ликвидацией избирательного участка №1201, расположенного по ул. Ахунбаева №121 в здании Бишкекского музыкально-педагогического колледжа.
Бишкекская территориальная избирательная комиссия должна сформировать состав и резерв УИК на участке №1155.

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