Чабана вместе с лошадью унесла река — идут поиски

22 мая 2017, 10:35 Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. На 57-м километре автодороги Узген - Кара-Шоро (Ошская область) река Жазы унесла местного жителя, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) КР.

20 мая в 17.00 мужчина перегонял скот через реку и его унесло течением. К поискам были привлечены спасатели МЧС. Мужчина еще не найден, поисковые работы продолжаются.

Согласно данным министерства, с начала года это третий случай, когда всадника уносит река. Первый раз в Чаткале, второй - в Узгенском районе.