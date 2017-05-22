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Чабана вместе с лошадью унесла река — идут поиски

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427287-ru.html

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22 мая 2017, 10:35       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. На 57-м километре автодороги Узген - Кара-Шоро (Ошская область) река Жазы унесла местного жителя, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) КР.
20 мая в 17.00 мужчина перегонял скот через реку и его унесло течением. К поискам были привлечены спасатели МЧС. Мужчина еще не найден, поисковые работы продолжаются.
Согласно данным министерства, с начала года это третий случай, когда всадника уносит река. Первый раз в Чаткале, второй - в Узгенском районе.

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