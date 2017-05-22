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СМИ обнародовали внутренние инструкции для модераторов Facebook

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360225_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427286-ru.html

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22 мая 2017, 10:24       Комментарии

Газета The Guardian ознакомилась с попавшими в сеть правилами для модераторов социальной сети Facebook.
В документах, которые изучило издание, раскрывается, как соцсеть пытается бороться с такими проблемами как разжигание ненависти, расизм и терроризм, пишет Росбалт.
В частности, модераторам необходимо как можно быстрее удалять посты, где содержится прямая и осуществимая угроза конкретным лицам. Например, призывы "Застрелить Трампа" должны быть удалены, так как Дональд Трамп является главой государства и находится в защищённой категории.
При этом видеозаписи с изображением насильственной смерти помечаются как "тревожные", но не всегда удаляются, так как они могут помочь в диагностировании психического заболевания.
Отмечается, что любой пользователь Facebook, число последователей которого превышает 100 тысяч, признаётся общественным деятелем, что лишает его той защиты, которая есть у обычных пользователей.
По данным издания, иногда у модераторов есть лишь десять секунд на принятие решения.
Один из источников газеты заявил, что Facebook всё труднее держать под контролем публикации в соцсети, так как она становится слишком большой и быстрой.

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