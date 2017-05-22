Таможенное сотрудничество ЕАЭС с Китаем приобретает новые очертания

22 мая 2017, 10:06 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Ключевые вопросы взаимодействия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Китайской Народной Республикой (КНР) в области таможенного администрирования и перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Мукай Кадыркулов и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Гуанчжоу. Встреча прошла в Пекине в рамках международного форума "Один пояс, один путь".

Особенное внимание было уделено подготовке Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР.

Мукай Кадыркулов отметил, что КНР сегодня является одним из основных экономических партнеров стран Союза и информационное взаимодействие играет важную роль в обеспечении безопасности цепочек поставок и упрощении процедур торговли. Сотрудничество стран ЕАЭС и КНР приобретает особое значение в связи с реализацией проектов по сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС.

"Развитие таможенного сотрудничества не является самоцелью, – отметил министр ЕЭК по итогам встречи. – Наша задача – содействие бизнесу и всесторонняя поддержка добросовестных участников внешнеэкономической деятельности".

Пресс-служба ЕЭК