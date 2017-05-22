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Таможенное сотрудничество ЕАЭС с Китаем приобретает новые очертания

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tamozhenn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427283-ru.html

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Министр юстиции КР и представитель ведомства федерального канцлера Германии обсудили вопросы сотрудничества

22 мая 2017, 10:06       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Ключевые вопросы взаимодействия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Китайской Народной Республикой (КНР) в области таможенного администрирования и перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Мукай Кадыркулов и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Гуанчжоу. Встреча прошла в Пекине в рамках международного форума "Один пояс, один путь".
Особенное внимание было уделено подготовке Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР.
Мукай Кадыркулов отметил, что КНР сегодня является одним из основных экономических партнеров стран Союза и информационное взаимодействие играет важную роль в обеспечении безопасности цепочек поставок и упрощении процедур торговли. Сотрудничество стран ЕАЭС и КНР приобретает особое значение в связи с реализацией проектов по сопряжению Экономического пояса Шелкового пути и ЕАЭС.
"Развитие таможенного сотрудничества не является самоцелью, – отметил министр ЕЭК по итогам встречи. – Наша задача – содействие бизнесу и всесторонняя поддержка добросовестных участников внешнеэкономической деятельности".
Пресс-служба ЕЭК

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