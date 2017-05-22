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ЕЭК ведет расследование нарушений правил конкуренции на ряде рынков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eek-vedet...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427282-ru.html

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22 мая 2017, 10:10       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Два дела о нарушении правил конкуренции открыла Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в 2017 году. Об этом рассказал член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Марат Кусаинов на VII Петербургском международном юридическом форуме.
"Задача ЕЭК – не только поиск нарушений, но и их профилактика, восстановление положения, которое бы существовало на рынке, если бы он функционировал в состоянии конкуренции, – подчеркнул Марат Кусаинов. – Пример такой работы на глобальных рынках – удалось добиться снижения цен услуг операторов мобильной связи в роуминге в 5-14 раз". Министр ЕЭК подчеркнул, что над этим вопросом вместе с Комиссией работали антимонопольные органы и мобильные операторы. Был применен так называемый мягкий подход – прозрачные и добросовестные практики поведения на рынке выработаны после консультаций.
Марат Кусаинов подробно рассказал о правоприменительной практике Комиссии. В частности, разработаны и приведены в соответствие с Договором о ЕАЭС нормативные акты, регулирующие процедуры выявления и пресечения нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках и выявления монопольных цен, а также правила, по которым рассчитывается штраф для нарушителя. Отработаны механизмы взаимодействия Комиссии и органов по защите конкуренции государств-членов при выявлении нарушений общих правил конкуренции.
В 2017 году ЕЭК открыла два дела о нарушении правил конкуренции – на трансграничном рынке специальной стали для производства трансформаторов, который охватывает территорию трех стран Союза, и на рынке авиационных пассажирских перевозок по маршрутам из Армении в другие страны "пятерки".
Одновременно по результатам рассмотрения обращений стран ЕАЭС, хозяйствующих субъектов, а также по инициативе Комиссии проводятся расследования по возможным признакам нарушений правил конкуренции на рынках таких товаров, как: автомобильные шины; легковые автомобили и запасные части; стальные цельнокатаные колеса для ж/д транспорта; грузовые автомобили, запасные части и услуги по ремонту; крафт-бумага; шпалы железнодорожные; продукция станкостроения.
Марат Кусаинов отметил, что считает одним из приоритетов внедрение механизма добровольного принятия потенциальными нарушителями проконкурентных обязательств без наложения штрафа.
Пресс-служба ЕЭК

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