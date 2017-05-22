Вышла новая песня Алмазбека Атамбаева на кыргызском языке - "Энекем"

22 мая 2017, 10:13 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Вышла новая песня Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на кыргызском языке - "Энекем".

На канале YouTube 20 мая студия Toptash опубликовала новый клип на шестую песню Президента А.Атамбаева - "Энекем", в которой поется о великой любви к маме.

На сегодня видеоролик набрал около 12 тысяч просмотров.

Стоит отметить, что эта вторая песня президента на кыргызском языке. До этого были песни "Нелепые слова", "Судьбе назло", "Я не могу без тебя жить", "Мне не страшно умирать" на русском языке и "Кыргызстаным" на кыргызском.