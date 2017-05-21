Доллар США: 67.9133 (+0.0713) 
Евро: 75.7165 (+0.2253) 
Золото: 40.25 $/гр (-0.3) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Татуировки и руны — как в Бишкеке прошла "Ночь музеев"Татуировки и руны — как в Бишкеке прошла "Ночь музеев"Вышла новая песня Алмазбека Атамбаева на кыргызском языке - "Энекем"Вышла новая песня Алмазбека Атамбаева на кыргызском языке - "Энекем"

Назарбаев и Тиллерсон обменялись мнениями по актуальным международным вопросам

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/nazarbaev...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427280-ru.html

Похожие новости

Международные доноры перестанут обеспечивать КР контрацептивами

Программа II Международного фестиваля театров кукол "Так-Теке"

Каракольский школьник пробился на международный кинофестиваль в Канаде

Премьер и президент совета ИКАО обсудили вопросы гражданской авиации КР

Главы МИД Кыргызстана и Болгарии обменялись поздравлениями в честь 25-летия установления дипотношений между странами

22 мая 2017, 10:16       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Назарбаев выразил надежду, что взаимодействие между Казахстаном и США по многим направлениям выйдет на качественно новый уровень развития
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обсудили перспективы отдельных аспектов двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным международным вопросам в рамках саммита "США - Исламский мир" в Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.
"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев и государственный секретарь США обсудили текущее состояние и перспективы развития отдельных аспектов двустороннего сотрудничества. Президент Казахстана и Рекс Тиллерсон также обменялись мнениями по наиболее актуальным международным вопросам", - говорится в сообщении.
Отмечено, что Назарбаев "выразил надежду, что взаимодействие между Казахстаном и США по многим направлениям выйдет на качественно новый уровень развития".
"ТАСС"
21.05.17

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум