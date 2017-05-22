Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею

22 мая 2017, 10:21 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Сборная Швеции обыграла команду Канады в финале чемпионата мира по хоккею.

Матч, который состоялся в Кельне, закончился победой шведских хоккеистов со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) после серии буллитов. В составе сборной Швеции голами отметился Виктор Хедман (на 40-й минуте), у "кленовых" шайбу забросил Райан О'Райли (42).

Сборная Канады не смогла защитить титул чемпиона мира, который был завоеван в прошлом году в России. Шведы стали десятикратными чемпионами мира.

Сборная Россия заняла третье место на турнире, а Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата с 15 баллами в активе. Самым ценным игроком чемпионата был признан швед Вильям Нюландер.

Источник РИА Новости