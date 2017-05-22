В Бишкеке пройдет научная конференция "Информационные технологии – новый путь экономического развития"

22 мая 2017, 10:23 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) им.Б.Н.Ельцина 23 мая 2017 года состоится международная научно-практическая конференция на тему: "Информационные технологии – новый путь экономического развития: проблемы и решения".

Как сообщает пресс-служба вуза, участники обсудят пути решения задач, которые стоят в этой сфере перед государственными структурами, бизнес-сообществом и академическими кругами, как в Кыргызстане, так и за рубежом.

В мероприятии примут участие представители аппарата правительства КР, Министерства экономики, Государственного комитета информационных технологий и связи, Министерства образования и науки, профессора и преподаватели КРСУ, АУЦА, КНУ имени Ж.Баласагына, КГТУ имени И.Раззакова, НАН, сотрудники бизнес-ассоциаций и международных организаций.

Организаторами мероприятия являются Секретариат Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР, Кыргызская Ассоциация программного обеспечения и услуг (КАРПОУ) и Кыргызско-Российский Славянский университет.