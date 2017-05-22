ЕЭК готова способствовать развитию аквакультуры в странах ЕАЭС

22 мая 2017, 10:28 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. Реализация Концепции развития аквакультуры в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и национальных планов по развитию этой сферы в случае использования потенциала межгосударственного взаимодействия позволит увеличить в 2020 году производство продукции аквакультуры в два раза – до 350 тыс. тонн. Такая оценка была дана в ходе рассмотрения проекта Концепции развития аквакультуры в странах ЕАЭС на 14-м заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу (АПК). Мероприятие прошло 18 мая под председательством члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Сидорского на площадке ЕЭК.

"Документ способствует формированию согласованной политики в сфере аквакультуры. Его реализация приведет к снижению импортозависимости по рыбопосадочному материалу, кормам и другим средствам производства для объектов аквакультуры, а также к сбалансированному производству этого вида продукции", – отметил Сергей Сидорский.

По словам директора Департамента агропромышленной политики Станислава Бубена, сегодня разница между потреблением рыбы в странах Союза очень существенная. Если в Российской Федерации в расчете на одного человека потребление превышает 20 кг, в Беларуси составляет около 14 кг, то в Армении – порядка 5 кг, а в Республике Казахстан и Кыргызской Республике этот показатель зафиксирован на уровне 3 и 1 кг, соответственно.

Анализ рынка рыбы и морепродуктов в государствах ЕАЭС показывает большой производственный и потребительский потенциал продукции аквакультуры. Однако развитие этой сферы сдерживается дефицитом качественного собственного рыбопосадочного материала, импортозависимостью по кормам и лекарственным средствам, высоким износом производственных фондов, недостаточным использованием научного и кадрового потенциала государств-членов.

Документ, разрабатываемый Комиссией, предусматривает унификацию требований, связанных с обращением продукции аквакультуры, рыбопосадочного материала, кормов и лекарственных средств для объектов аквакультуры; развитие межгосударственного сотрудничества в племенной работе, по обеспечению благоприятной эпизоотической обстановки на рыбоводных хозяйствах, укреплению кормовой базы, повышению полноценности кормовых рационов, а также наращиванию мощностей по переработке.

Проект документа будет дополнительно доработан с учетом мнения представителей стран Союза.

На заседании Консультативного комитета рассмотрен обзор в сфере государственной поддержки сельского хозяйства, предоставленной странами ЕАЭС в 2015 году. Государства-члены выполнили обязательства, установленные в рамках Договора о ЕАЭС.

В этой связи министр ЕЭК Сергей Сидорский отметил: "Важно обеспечить прозрачность поддержки сельского хозяйства в условиях общего аграрного рынка и стремиться к повышению ее эффективности. При этом различия в условиях экономической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей – стоимость кредитных средств, материально-технических ресурсов, уровень налогообложения, цены реализации сельскохозяйственной продукции – во многом обусловливают разный уровень государственной поддержки сельского хозяйства в странах Союза".

С целью определения дальнейших шагов по углублению интеграции в АПК обсужден проект Плана мероприятий согласованной (скоординированной) агропромышленной политики государств ЕАЭС на предстоящий четырехлетний период.

Документ подготовлен в соответствии с Договором о ЕАЭС и Концепцией согласованной (скоординированной) агропромышленной политики стран Союза. Он включает три блока вопросов, в рамках которых предлагается углублять интеграционные процессы. В числе них: чувствительные сельскохозяйственные товары и импортозамещение, основные направления согласованной (скоординированной) агропромышленной политики, а также перспективные направления сотрудничества.

Основной упор в этом документе сделан на активизацию отраслевого взаимодействия сторон по чувствительным товарам. Достигнута договоренность о необходимости поэтапной проработки конкретных проблемных вопросов отраслевого развития с определением пошаговой практической интеграции по каждому чувствительному товару.

Кроме того, члены Консультативного комитета одобрили проект "дорожной карты" по устранению ограничений в агропромышленной сфере на внутреннем рынке Союза. Существующие ограничения связаны с отсутствием единых правил обращения семян и племенной продукции. Единые рынки в этих сферах будут сформированы в течение шести месяцев после вступления в силу соответствующих международных договоров.

Принятые членами Консультативного комитета решения способствуют эффективной реализации согласованной агропромышленной политики и углублению интеграционной работы в АПК.

Справка

Перечень чувствительных сельскохозяйственных товаров утвержден решением Совета ЕЭК от 12 февраля 2016 года № 66. Он включает молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, овощи, фрукты, фасоль, бахчевые культуры и продукцию их переработки, рис, сахар, семена масличных культур и продукцию их переработки, табак, хлопок. ​

Пресс-служба ЕЭК