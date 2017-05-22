У нас есть возможность построить уникальный Кыргызстан со своим местом среди глобальных игроков, - политолог

22 мая 2017, 10:10 Комментарии

Создание стратегии развития страны до 2040 года - смелая инициатива. Кыргызстану нужно разработать стратегический документ, чтобы определить видение будущего. Об этом сказал политолог Марс Сариев в ходе встречи экспертов по обсуждению вопросов совершенствования государственного и муниципального управления. Семинар проводился в рамках подготовки проекта долгосрочной стратегии развития страны до 2040 года.

"До 2040 года произойдут колоссальные изменения, тем более, что мир стремительно меняется. Все зависит от человеческого материала, кадры решают все. Сейчас мы видим, что в информационном поле доминирует Россия, в начале 90-х доминировала США и мы находились в чужих проектах. Если мы не построим свой проект, то будем почвой для других стран, в частности, Китая. Поэтому все решают кадры, интеллектуальный ресурс страны. Я уверен, у нас есть ресурс, возможность построить уникальный Кыргызстан, который нашел бы свое место среди глобальных игроков, пользовался уважением и имел свой неповторимый вес", - сказал М.Сариев.