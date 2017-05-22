Территория торгового павильона "Береке" находится в антисанитарном состоянии, - мэрия

22 мая 2017, 10:21 Комментарии

Инспектор Санитарно-экологической инспекции мэрии Бишкека установил, что прилегающая территория торгового павильона "Береке" по ул.Лермонтова, 12 находится в антисанитарном состоянии, уборка территории проводится некачественно, тем самым нарушаются санитарные нормы и правила благоустройства города.

Как сообщила пресс-служба мэрии, инспектор СЭИ составил протокол на имя владельца Орозалиева А.Б. по ст.488 Кодекса "Об административной ответственности" и направил в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения.

Сотрудники санитарно-экологической инспекции предупреждают, что при выявлении фактов несвоевременной и некачественной работы по уборке и очистке прилегающей территории от мусора нарушители привлекаются к административной ответственности по статье 488 "Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных пунктов". Влекут наложение административного штрафа на граждан - десять, на должностных лиц - пятьдесят расчетных показателей с привлечением к общественным работам на шесть часов.

Также бишкекчан будут привлекать к административной ответственности по статье 489 и за выброс, сжигание мусора в неустановленных местах. Нарушитель будет оштрафован в размере двадцати расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. А выброс, сжигание производственного мусора и других предметов в неустановленных местах - влекут штрафом на должностных лиц в размере ста расчетных показателей с привлечением к общественным работам на восемь часов. Те же действия, совершенные повторно после применения мер административного взыскания, влекут наложение административного штрафа в размере двухсот расчетных показателей.