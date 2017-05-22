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Татуировки и руны — как в Бишкеке прошла "Ночь музеев"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427273-ru.html

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22 мая 2017, 10:18       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. В Бишкеке 20 мая с 18.00 до 24.00 состоялась масштабная социокультурная акция "Ночь музеев", сообщает пресс-служба мэрии.
© пресс-служба мэрии города Бишкек В Бишкеке 20 мая с 18.00 до 24.00 состоялась масштабная социокультурная акция "Ночь музеев" Впервые в Кыргызстане в одну ночь гостям и жителям столицы свои двери открыли сразу 12 арт-площадок. Каждая представила свою уникальную программу.
"Это выставки из фондов музеев и современных художников, инсталляции художников streetart - DOXA, арт-классы заслуженных деятелей культуры, более 60 мастер-классов для детей и взрослых, литературные чтения, интерактивные экскурсии по музеям, музыкальные секции и спектакли", - говорится в сообщении.
Каждый участник не просто окунулся в атмосферу искусства, но и попробовал свои силы в различных творческих мастер-классах, квестах, посетил театральные постановки и стал их действующими лицами.
"Целый блок программы был посвящен истории и культуре Кыргызстана: обучение орхоно-енисейским рунам, выставки туш-кийизов, шырдаков, ала-кийизов, показы традиционной одежды, татуировки (хной) в стиле "скифского звериного стиля", выступления манасчы", - отметил он.
"Ночь музеев" для жителей города и гостей столицы готовили более тысячи сотрудников музеев, театров, арт-студий.

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