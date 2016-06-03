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Дмитрий Медведев в Стамбуле встретится с Эрдоганом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/dmitri...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427272-ru.html

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22 мая 2017, 10:05       Комментарии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Стамбул встретится в понедельник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу российского правительства.
"Беседа председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в понедельник. Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", – сообщили журналистам в пресс-службе кабмина.
Медведев прибыл в Стамбул в воскресенье для участия в саммите стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

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