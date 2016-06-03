Дмитрий Медведев в Стамбуле встретится с Эрдоганом

22 мая 2017, 10:05 Комментарии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Стамбул встретится в понедельник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС, со ссылкой на пресс-службу российского правительства.

"Беседа председателя правительства России Дмитрия Медведева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в понедельник. Российский премьер и турецкий лидер обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений", – сообщили журналистам в пресс-службе кабмина.

Медведев прибыл в Стамбул в воскресенье для участия в саммите стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).