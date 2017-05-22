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Очевидец: водитель автобуса №38 выехал на встречную полосу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/ochevi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427271-ru.html

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У Свердловской администрации автобус сбил пешехода

22 мая 2017, 9:48       Комментарии

В социальной сети Фейсбук пользователь Талант Омуралиев опубликовал видео, на котором запечатлен автобус, грубо нарушающий правила дорожного движения.
"18 мая 2017 года автобус маршрута №38, госномер 5908BB, пересек двойную сплошную и выехал на полосу встречного движения, тем самым подвергнув опасности пассажиров, находящихся в автобусе", — говорится в видеоролике.
В финале видео автор обращается к министру с вопросом, понесет ли ответственность водитель автобуса за данное правонарушение, и является ли этот пост публичным заявлением.
Судя по видео, события разворачиваются на пересечении улицы Турусбекова и проспекта Чуй.

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