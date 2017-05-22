Очевидец: водитель автобуса №38 выехал на встречную полосу

22 мая 2017, 9:48 Комментарии

В социальной сети Фейсбук пользователь Талант Омуралиев опубликовал видео, на котором запечатлен автобус, грубо нарушающий правила дорожного движения.

"18 мая 2017 года автобус маршрута №38, госномер 5908BB, пересек двойную сплошную и выехал на полосу встречного движения, тем самым подвергнув опасности пассажиров, находящихся в автобусе", — говорится в видеоролике.

В финале видео автор обращается к министру с вопросом, понесет ли ответственность водитель автобуса за данное правонарушение, и является ли этот пост публичным заявлением.

Судя по видео, события разворачиваются на пересечении улицы Турусбекова и проспекта Чуй.