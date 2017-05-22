В Канаде в результате несчастного случая погиб 34-летний кыргызстанец

22 мая 2017, 9:46 Комментарии

Кыргызстанец Дмитрий Кайдалов погиб в Монреале в результате несчастного случая. Об этом сообщили соотечественники в Канаде.

Гражданин КР, уроженец Токмака, 1983 года рождения, Дмитрий Кайдалов пропал в Канаде более трех недель назад. После безуспешных поисков его тело было найдено 18 мая в канале реки Сан-Лоран в городе Монреаль. Известно, что мужчина погиб в результате несчастного случая. Сейчас в Канаде у него остались двое детей и супруга. Она не владеет английским и французским языками и находится в тяжелом психологическом состоянии, в семье не было сбережений.

Соотечественники в Канаде помогли вдове оформить документы на пособие и объявили сбор средств для кремации тела и доставки праха погибшего соотечественника на родину. Акция проходит на краудфандинговой платформе GoFundMe.

Все желающие могут перечислить средства через портал GoFundMe.