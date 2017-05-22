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В Канаде в результате несчастного случая погиб 34-летний кыргызстанец

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360223_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427270-ru.html

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22 мая 2017, 9:46       Комментарии

Кыргызстанец Дмитрий Кайдалов погиб в Монреале в результате несчастного случая. Об этом сообщили соотечественники в Канаде.
Гражданин КР, уроженец Токмака, 1983 года рождения, Дмитрий Кайдалов пропал в Канаде более трех недель назад. После безуспешных поисков его тело было найдено 18 мая в канале реки Сан-Лоран в городе Монреаль. Известно, что мужчина погиб в результате несчастного случая. Сейчас в Канаде у него остались двое детей и супруга. Она не владеет английским и французским языками и находится в тяжелом психологическом состоянии, в семье не было сбережений.
Соотечественники в Канаде помогли вдове оформить документы на пособие и объявили сбор средств для кремации тела и доставки праха погибшего соотечественника на родину. Акция проходит на краудфандинговой платформе GoFundMe.
Все желающие могут перечислить средства через портал GoFundMe.

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