Международные доноры перестанут обеспечивать КР контрацептивами

22 мая 2017, 10:02 Комментарии

Международные доноры прекратят гуманитарную поставку контрацептивов в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

В ведомстве сообщили, что в течение ряда лет Кыргызстан получал контрацептивы при поддержке Фонда народонаселения ООН и тем самым обеспечивал потребность женщин с охватом порядка 30% в услугах по планированию семьи. В последние годы Фонд народонаселения ООН предупредил о том, что поставки защитных средств прекращаются в прежнем объеме.

Минздрав неоднократно проводил встречи с представителями Жогорку Кенеша КР и поднимал вопрос о том, что сегодня страна должна взять на себя обязательства по покрытию потребностей в услугах по планированию семьи уязвимой категории.

"Еще остается проблема планирования семьи путем медицинского аборта, самым неправильным методом, и мы говорим о том, что необходимо проводить работу по предупреждению нежелательной беременности. Минздрав провёл много встреч, но до сегодняшнего дня вопрос о выделении финансовых средств окончательно до сих пор не решен", - отметила заведующая отделом первичной медико-санитарной и стационарной помощи Минздрава Айгуль Бообекова.