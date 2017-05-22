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Международные доноры перестанут обеспечивать КР контрацептивами

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360229_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427268-ru.html

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22 мая 2017, 10:02       Комментарии

Международные доноры прекратят гуманитарную поставку контрацептивов в Кыргызстан. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.
В ведомстве сообщили, что в течение ряда лет Кыргызстан получал контрацептивы при поддержке Фонда народонаселения ООН и тем самым обеспечивал потребность женщин с охватом порядка 30% в услугах по планированию семьи. В последние годы Фонд народонаселения ООН предупредил о том, что поставки защитных средств прекращаются в прежнем объеме.
Минздрав неоднократно проводил встречи с представителями Жогорку Кенеша КР и поднимал вопрос о том, что сегодня страна должна взять на себя обязательства по покрытию потребностей в услугах по планированию семьи уязвимой категории.
"Еще остается проблема планирования семьи путем медицинского аборта, самым неправильным методом, и мы говорим о том, что необходимо проводить работу по предупреждению нежелательной беременности. Минздрав провёл много встреч, но до сегодняшнего дня вопрос о выделении финансовых средств окончательно до сих пор не решен", - отметила заведующая отделом первичной медико-санитарной и стационарной помощи Минздрава Айгуль Бообекова.

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