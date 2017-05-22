Швейцария на референдуме решила отказаться от АЭС

22 мая 2017, 10:09 Комментарии

На общенациональном референдуме в Швейцарии более 58% проголосовавших граждан поддержали новую государственную политику в области энергетики. Она предусматривает постепенный отказ от АЭС и переход на возобновляемые источники энергии, сообщает Евроньюс.

"Энергетическая стратегия – 2050", разработанная правительством и одобренная парламентом, стала реакцией на произошедшую в 2011 году в Японии аварию на АЭС "Фукусима-1". Швейцария не будет строить новых АЭС, а пять ныне существующих станций со временем закроет.

В ближайшей перспективе страна начнет переход на возобновляемые источники энергии, включая гидроэлектростанции, ветрогенераторы и солнечные установки при экономическом стимулировании этого процесса со стороны государства.