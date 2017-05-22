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В Бишкеке прошла масштабная социокультурная акция "Ночь музеев"

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427266-ru.html

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22 мая 2017, 9:35       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. 20 мая с 18:00 до 24:00 часов в Бишкеке состоялась масштабная социокультурная акция "Ночь музеев".
Впервые в Кыргызстане в одну ночь гостям и жителям столицы свои двери открыли сразу 12 арт-площадок. Организатором события выступили профессиональная творческая группа - OYOUM group совместно с мэрией города Бишкек и КНМИИ им. Г. Айтиева.
Каждая площадка представила свою уникальную программу. Горожанам была представлена интереснейшая программа на "тропе" согласно карте мероприятия, куда вошли тренды города и республики под девизом "Музеи вне себя". Это выставки из фондов музеев и современных художников, инсталляции художников streetart – DOXA, арт-классы от Заслуженных деятелей культуры, более 60 видов мастер-классов для детей и взрослых, литературные чтения, и интерактивные экскурсии по музеям, и музыкальные секции, и спектакли.
Каждый участник смог не просто окунуться в атмосферу искусства, но и попробовать свои силы в различных творческих мастер-классах, квестах, посетить театральные постановки и стать их действующими лицами. Целый блок программы был посвящен истории и культуре Кыргызстана: обучение орхоно-енисейским рунам "Ночь Битиг", выставки туш-киийзов, шырдаков, ала-кийизов, ковров из разных регионов страны с участием ремесленников, этно - показы традиционной одежды, татуировки (хной) в стиле "скифского звериного стиля", выступление манасчы и т.д.
В мероприятии приняли участие:
1. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им Г. Айтиева
2. Русский театр драмы им. Ч. Айтматова
3. Республиканская библиотека им. К. Баялинова
4. Мемориальный дом - музей О. Мануйловой
5. Мемориальный дом - музей С. Чуйкова
6. Музей под открытым небом "Дубовый парк"
7. Выставочный зал Союза художников КР "Дубовый парк"
8. Арт-студия "Ololo"
9. Студия мультимедийных искусств "Cultura Nomada"
10. Музей "ДНК"
11. Галерея современного искусства "Asanbay"
12. Творческая группа "705"
"Ночь музеев" для жителей города и гостей столицы готовили более 1 тыс. сотрудников музеев, театров, библиотеки, арт-студий, художники, скульпторы, ремесленники, фотографы, волонтеры и столичного муниципалитета.

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