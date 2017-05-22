В Бишкеке прошла масштабная социокультурная акция "Ночь музеев"

22 мая 2017, 9:35 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. 20 мая с 18:00 до 24:00 часов в Бишкеке состоялась масштабная социокультурная акция "Ночь музеев".

Впервые в Кыргызстане в одну ночь гостям и жителям столицы свои двери открыли сразу 12 арт-площадок. Организатором события выступили профессиональная творческая группа - OYOUM group совместно с мэрией города Бишкек и КНМИИ им. Г. Айтиева.

Каждая площадка представила свою уникальную программу. Горожанам была представлена интереснейшая программа на "тропе" согласно карте мероприятия, куда вошли тренды города и республики под девизом "Музеи вне себя". Это выставки из фондов музеев и современных художников, инсталляции художников streetart – DOXA, арт-классы от Заслуженных деятелей культуры, более 60 видов мастер-классов для детей и взрослых, литературные чтения, и интерактивные экскурсии по музеям, и музыкальные секции, и спектакли.

Каждый участник смог не просто окунуться в атмосферу искусства, но и попробовать свои силы в различных творческих мастер-классах, квестах, посетить театральные постановки и стать их действующими лицами. Целый блок программы был посвящен истории и культуре Кыргызстана: обучение орхоно-енисейским рунам "Ночь Битиг", выставки туш-киийзов, шырдаков, ала-кийизов, ковров из разных регионов страны с участием ремесленников, этно - показы традиционной одежды, татуировки (хной) в стиле "скифского звериного стиля", выступление манасчы и т.д.

В мероприятии приняли участие:

1. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им Г. Айтиева

2. Русский театр драмы им. Ч. Айтматова

3. Республиканская библиотека им. К. Баялинова

4. Мемориальный дом - музей О. Мануйловой

5. Мемориальный дом - музей С. Чуйкова

6. Музей под открытым небом "Дубовый парк"

7. Выставочный зал Союза художников КР "Дубовый парк"

8. Арт-студия "Ololo"

9. Студия мультимедийных искусств "Cultura Nomada"

10. Музей "ДНК"

11. Галерея современного искусства "Asanbay"

12. Творческая группа "705"

"Ночь музеев" для жителей города и гостей столицы готовили более 1 тыс. сотрудников музеев, театров, библиотеки, арт-студий, художники, скульпторы, ремесленники, фотографы, волонтеры и столичного муниципалитета.