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Массовая смерть детей от лекарств — сообщение прокомментировал Минздрав

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427265-ru.html

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22 мая 2017, 9:43       Комментарии

БИШКЕК, 22 мая - Sputnik. Сообщение о массовой смерти детей, распространяемое в мессенджерах, не соответствует действительности, сообщила корреспонденту Sputnik Кыргызстан консультант Министерства здравоохранения Елена Баялинова.
В соцсетях и мессенджерах активно распространяется информация, что 12 детей "скоропостижно скончались" из-за аллергической реакции на лекарства.
"Скончались 12 детей в возрасте от 3-12 лет. В результате вскрытия выяснилось, что они стали жертвой сильной аллергической реакции, вызванной лекарственными средствами. Никто из детей даже не доехал в больницу, все скончались либо дома, либо по дороге в больницу. Удалось выяснить, что эти лекарства ввезли в страну контрабандой", - говорится в сообщении.
По словам Баялиновой, этот спам дошел до министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, который попросил консультанта ведомства развеять эти слухи.
"Люди делают перепосты в соцсетях, пересылают это сообщение в мессенджерах. Но эта информация никак не относится к Кыргызстану и не соответствует действительности. Первая волна этого спама пошла примерно полгода назад, сейчас все повторяется", - сказала Баялинова.
Она отметила, что Минздрав КР просит население не поддаваться на провокацию и не верить этой информации.

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