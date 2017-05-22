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Программа II Международного фестиваля театров кукол "Так-Теке"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/progra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427264-ru.html

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22 мая 2017, 9:38       Комментарии

Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана представляет программу II Международного фестиваля театров кукол "Так-Теке", который пройдет 26-28 мая в театре кукол им. Жангазиева.
Театральный фестиваль пройдет при участии кукольных театров Казахстана, России и Узбекистана. Вход свободный.
26 мая
10.00 – торжественное открытие II международного фестиваля театров кукол "Так-теке", посвященного 125-летию Виктора Швембергера. Площадь у памятника Курманжан датки;
11.30 – "Машенька и Медведь", автор В.Швембергер, режиссер В.Гусаров, Московский областной государственный театр кукол (Москва, Россия);
14.00 – "Каштанка", по повести А.Чехова, режиссер К.Адылов, Государственный театр кукол (Алматы, Казахстан);
16.00 – "Нежданный гость", автор Л.Спачилл, режиссер Б.Асакеева, театр кукол "Рабаят" (Бишкек, Кыргызстан).
27 мая
10.00 – "Машенька и Медведь", автор В.Швембергер, режиссер В.Гусаров, Московский областной государственный театр кукол (Москва, Россия);
12.00 – "Сказки бабушки Айжан", автор и режиссер Н.Насырова, Мангистауский областной театр кукол (Актау, Казахстан);
15.00 – "Бахорой и Навруз", автор М.Игамназарова, режиссер Х.Ахунов, Государственный театр кукол Узбекистана (Ташкент, Узбекистан).
28 мая
9.30 – "Люди и куклы. Что за ширмой?". Современный театр кукол в поиске особых тем, средств. Подчинение всех элементов сценического действия воле главного действующего лица – театральной играющей кукле;
11.00 – "Машенька и Медведь", автор В.Швембергер, режиссер В.Гусаров, Московский областной государственный театр кукол (Москва, Россия);
12.30 – "Благодарный журавль", автор Д.Киносита, режиссер Б.Ходырев Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева (Бишкек, Кыргызстан);
15.00 – "Жолборстайдын жоруктары", автор Б.Асакеева, режиссер Э.Боромбаев Ошский областной театр кукол имени Н.Шамурзаева (Ош, Кыргызстан).
29 мая 
15.00 – Торжественное закрытие II международного фестиваля театров кукол "Так-теке", посвященного 125-летию В.А. Швембергера.

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