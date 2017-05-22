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На Иссык-Куле пройдет чемпионат Азии по армрестлингу

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360174_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427263-ru.html

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Подача электроэнергии по Иссык-Кульской области полностью восстановлена

22 мая 2017, 9:13       Комментарии

В Иссык-Кульской области пройдет 16-й чемпионат Азии по армрестлингу среди мужчин и женщин. Об этом "ВБ" сообщил президент Федерации армрестлинга Кыргызстана Александр Ли.
По его данным, чемпионат пройдет 5-11 июня в городе Чолпон-Ата. Ожидается приезд более 400 армрестлеров из 16 стран Азии.
Как уточняется, Кыргызстан на этом чемпионате представят более 70 участников.
Отметим, в чемпионатах по армрестлингу разыгрываются медали в возрастных категориях: юниоры, сериоры, мастера и гранд-мастера. Участники поборются как правой, так и левой руками.

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