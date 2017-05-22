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Айсулуу Тыныбекова завоевала золото Исламских игр солидарности

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360217_ay...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427262-ru.html

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22 мая 2017, 9:17       Комментарии

Участница двух Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова завоевала золотую медаль состязаний по женской борьбе в рамках Исламских игр солидарности, которые проходят в Баку (Азербайджан).
Как сообщает официальный сайт игр, Тыныбекова выступала в весовой категории до 58 кг. В этом весе за медаль боролись трое борцов, в частности, в первой схватке кыргызстанка одолела Дерию Байхан из Турции, схватка завершилась досрочно - 10:0.
Затем в схватке за золото Тыныбекова встретилась с хозяйкой ковра Аленой Колесник из Азербайджана и одержала победу со счетом 5:2.
Помимо этого, в состязаниях в весовой категории до 75 кг Айпери Медет кызы завоевала бронзовую медаль, одолев Самару Хамзу из Египта в схватке за третье место.

Золото Тыныбековой является четвертым в копилке сборной Кыргызстана. Ранее медали высшей пробы завоевали дзюдоист Юрий Краковецкий, борцы Каныбек Жолчубеков и Муслим Евлаев.
На сегодняшний день общее количество наград у сборной Кыргызстана - 15, из которых четыре золота, а также три серебра и 8 бронзовых медалей. Серебро у борцов Руслана Царева, Узура Джузупбекова и Жаната Кыйлыбаева, а бронзовые медали взяли дзюдоисты Отар Бестаев, Владимир Золоев, Бектур Рысмамбетов, Дарья Таланова (плавание), Дарья Маслова (легкая атлетика), Кайрат Туголбаев (греко-римская борьба) и женская сборная по волейболу.

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