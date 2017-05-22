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Тысячи людей вышли на акцию протеста в Венгрии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360220_ty...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427260-ru.html

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22 мая 2017, 9:22       Комментарии

В Будапеште в воскресенье, 21 мая, несколько тысяч человек вновь приняли участие в демонстрации протеста против политики, проводимой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Демонстрация продолжила серию протестных акций, начавшуюся в апреле после принятия спорного закона о высшем образовании, передает DW.
Согласно новому закону, иностранные университеты, помимо филиала в Венгрии, должны иметь отделение в своей стране. По мнению критиков законодательной инициативы венгерского правительства, она нацелена на ликвидацию независимого Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного американским меценатом Джорджем Соросом.
Власти критикуют это учебное заведение за пропаганду "слишком открытого и либерального общества". ЦЕУ имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, однако единственное его отделение находится в Будапеште, и теперь оказывается вне закона.
Ранее, 17 мая, Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом запустить процесс проверки в отношении Венгрии, чтобы определить соответствие действий властей этой страны европейским ценностям.

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