На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение

22 мая 2017, 9:37 Комментарии

21 мая в 23.03 сейсмологической станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла.

Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Узбекистана, в 8 км к юго-востоку от села Достук, 16 км к юго-востоку от районного центра Ала-Бука, 16 км к юго-западу от села Кербен, 40 км к северу от города Наманган, 45 км к юго-востоку от села Терек-Сай, 45 км к западу от города Таш-Кумыр.

В населённых пунктах республики интенсивность землетрясения составляла в селах Достук - 2,5 балла, Кербен, р/ц Ала-Бука - 2 балла.

Жертв и разрушении нет.