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На границе Кыргызстана и Узбекистана произошло землетрясение

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360226_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427259-ru.html

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На границе Кыргызстана и Узбекистана зафиксировано землетрясение

22 мая 2017, 9:37       Комментарии

21 мая в 23.03 сейсмологической станцией Института сейсмологии НАН КР зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла.
Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Узбекистана, в 8 км к юго-востоку от села Достук, 16 км к юго-востоку от районного центра Ала-Бука, 16 км к юго-западу от села Кербен, 40 км к северу от города Наманган, 45 км к юго-востоку от села Терек-Сай, 45 км к западу от города Таш-Кумыр.
В населённых пунктах республики интенсивность землетрясения составляла в селах Достук - 2,5 балла, Кербен, р/ц Ала-Бука - 2 балла.
Жертв и разрушении нет.

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