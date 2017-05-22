На Эвересте погибли три альпиниста

22 мая 2017, 9:37 Комментарии

На Эвересте погибли трое альпинистов, еще один пропал без вести. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The Washington Post и местные власти, подтвердить гибель спортсменов удалось лишь после того, как в районе установилась погода, позволившая спасательным командам прибыть к месту ЧП.

Отмечается, что погибшие были гражданами США, Словакии и Австралии. Американец, доктор Роланд Иарвуд (Roland Yearwood) из Алабамы, уже покорял самую высокую гору планеты в 2015 году, тогда ему удалось выжить после схода лавины.

Также стало известно, что один из участков Эвереста под названием "Ступень Хиллари" обрушился в результате землетрясения 2015 года.

6 мая при попытке вновь взобраться на Эверест и стать старейшим покорителем горы умер самый пожилой в мире альпинист Мин Бахадур Шерхан (Min Bahadur Sherchan) из Непала. Он скончался в возрасте 85 лет от сердечной недостаточности.

30 апреля на Эвересте погиб известный швейцарский альпинист, 40-летний Уэли Стек (Ueli Steck). Он находился на вершине Нупце для акклиматизации, после чего планировал подняться на самый высокий пик в мире в мае, используя совершенно новый маршрут.

За всю историю покорения Эвереста на его склонах погибло более 250 человек.