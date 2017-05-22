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Айсулуу Тыныбекова выиграла золото Игр исламской солидарности в Баку

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/aisuluu-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427257-ru.html

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22 мая 2017, 9:26       Комментарии

Бишкек, 22 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Спортсменка по женской борьбе Айсулуу Тыныбекова завоевала четвертую золотую медаль в рамках IV Исламских игр солидарности.
Как сообщает пресс-служба Госагентства молодёжи, физкультуры и спорта КР, она выступала 21 мая в состязаниях по вольной борьбе в весовой категории до 58 кг. А.Тыныбекова в предварительной схватке уверенно победила соперницу из Турции Дерию Байхан со счетом 10:0, что гарантировало выход в финал.
"В финальной схватке А. Тыныбекова встретилась с Аленой Колесник из Азербайджана. В упорной борьбе наша спортсменка вырвала победу у представительницы Азербайджана со счетом 5:2", - сообщили в пресс-службе.
Отметим, что на данный момент в копилке Кыргызстана 16 медалей - 4 золота, 4 серебряные, 8 бронзовых наград. В медальном зачете Кыргызстан занимает 10-е место.

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