В Кыргызстане накануне произошло землетрясение

22 мая 2017, 9:19 Комментарии

Бишкек, 22 мая /Кабар/. 21 мая 2017г. в 23:03ч. в сейсмологической станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Узбекистана, в 8 км к юго-востоку от села Достук, 16 км к юго-востоку от районного центра Ала – Бука, 16 км к юго-западу от села Кербен, 40 км к северу от города Наманган, 45 км к юго-востоку от села Терек – Сай, 45 км к западу от города Таш – Кумыр.

В населённых пунктах республики интенсивность землетрясения составляла в селах Достук - 2,5 балла, Кербен, р-ц Ала – Бука 2 балла.

Жертв и разрушений нет.