22 мая 2017, 9:08 Комментарии

На кыргызско-узбекской границе произошло землетрясение. Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, 21 мая в 23:03 на сейсмологической станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение с силой в эпицентре 3 балла.

Очаг землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Узбекистана, в 8 км к юго-востоку от села Достук, в 16 км к юго-востоку от районного центра Ала-Бука, 16 км к юго-западу от села Кербен, 40 км к северу от города Наманган, 45 км к юго-востоку от села Терек-Сай, 45 км к западу от города Таш-Кумыр.

Интенсивность землетрясения в селе Достук составила 2,5 балла, Кербен, Ала-Бука - 2 балла.

Жертв и разрушении нет.