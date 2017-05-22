На границе Кыргызстана и Узбекистана зафиксировано землетрясение

22 мая 2017, 9:12 Комментарии

В воскресенье, 21 мая, в 23:03 в сейсмологической станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным ведомства, очаг землетрясения располагается на границе Кыргызстана и Узбекистана, 8 км к юго-востоку от села Достук, 16 км к юго-востоку от районного центра Ала-Бука, 16 км к юго-западу от села Кербен, 40 км к северу от города Наманган, 45 км к юго-востоку от села Терек-Сай, 45 км к западу от города Таш-Кумыр.

Координаты эпицентра φ = 41° 21´ с.ш. λ =71°39´ в.д.

В населённых пунктах республики интенсивность землетрясения составляла в селах Достук 2,5 балла, Кербен, р-ц Ала-Бука 2 балла.

Жертв и разрушении нет.