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Новости Кыргызстана

На Иссык-Куле пройдет чемпионат Азии по армрестлингуНа Иссык-Куле пройдет чемпионат Азии по армрестлингуНа кыргызско-узбекской границе произошло землетрясениеНа кыргызско-узбекской границе произошло землетрясение

На границе Кыргызстана и Узбекистана зафиксировано землетрясение

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/na-gra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427253-ru.html

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В Кыргызстане накануне произошло землетрясение

22 мая 2017, 9:12       Комментарии

В воскресенье, 21 мая, в 23:03 в сейсмологической станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали  землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным ведомства, очаг землетрясения располагается  на  границе Кыргызстана и Узбекистана, 8 км к юго-востоку от села Достук, 16 км к  юго-востоку от районного центра Ала-Бука, 16 км к юго-западу от села Кербен, 40 км к северу от города Наманган, 45 км к юго-востоку от села Терек-Сай, 45 км к западу от города Таш-Кумыр.
Координаты эпицентра φ =  41°  21´ с.ш. λ =71°39´ в.д.
В населённых пунктах республики интенсивность землетрясения составляла  в селах Достук 2,5 балла, Кербен, р-ц Ала-Бука 2 балла.
Жертв и разрушении нет.

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