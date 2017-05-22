"Барселона" определилась с новым тренером, который возглавит команду

22 мая 2017, 8:44 Комментарии

Новым главным тренером "Барселоны" станет Эрнесто Вальверде, ныне возглавляющий "Атлетик" (Бильбао). Об этом сообщает El Correo.

По информации издания, специалист подпишет с каталонским клубом двухлетний контракт, все условия уже согласованы. Об назначении Вальверде главным тренером "Барселоны" будет объявлено 29 мая.

2 марта стало известно, что нынешний наставник "Барсы" Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона-2016/17.

За тур до окончания чемпионата Испании "Барселона" идет на втором месте и на три очка отстает от мадридского "Реала". В Лиге чемпионов каталонцы дошли до четвертьфинала, где уступили туринскому "Ювентусу" со счетом 0:3 по сумме двух матчей.