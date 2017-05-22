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"Барселона" определилась с новым тренером, который возглавит команду

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360215_ba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427252-ru.html

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22 мая 2017, 8:44       Комментарии

Новым главным тренером "Барселоны" станет Эрнесто Вальверде, ныне возглавляющий "Атлетик" (Бильбао). Об этом сообщает El Correo.
По информации издания, специалист подпишет с каталонским клубом двухлетний контракт, все условия уже согласованы. Об назначении Вальверде главным тренером "Барселоны" будет объявлено 29 мая.
2 марта стало известно, что нынешний наставник "Барсы" Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона-2016/17.
За тур до окончания чемпионата Испании "Барселона" идет на втором месте и на три очка отстает от мадридского "Реала". В Лиге чемпионов каталонцы дошли до четвертьфинала, где уступили туринскому "Ювентусу" со счетом 0:3 по сумме двух матчей.

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